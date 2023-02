In archivio il 20^ Meeting del Titano

Tutto secondo copione alla piscina del Multieventi Sport Domus si chiusa la 20^ edizione del Meeting del Titano. La nazionale italiana parte da San Marino per ben figurare nei prossimi impegni. Dal 13 al 17 aprile a Riccione si svolgeranno i Campionati Assoluti Primaverili, una manifestazione nazionale della Federazione Italiana Nuoto con i Campioni Azzurri a caccia di medaglie e di pass per Europei e Olimpiadi. Dal 14 al 30 luglio, l’appuntamento più importante dell’anno con i mondiali di Fukuoka in Giappone e li oltre ai big, Paltrinieri, Quadarella, Pilato, punteranno ad esserci anche nuotatori che abbiamo visto in vasca a San Marino: Dotto, Zazzeri, Deplano, Mora, tra le donne Bianchi, Curtis, Mizzau, D’Innocenzo e in prospettiva attenzione a Daniel Del Signore classe 2007, capace di centrare a San Marino il record italiano ragazzi nei 200 metri dorso in 2”01.47. Nuoto italiano che a lunga scadenza ma non troppo, guarda già a Parigi 2024, primi Giochi a 5 Cerchi della Nazionale azzurra senza Federica Pellegrini. Sottotono per stessa ammissione del Direttore Tecnico Luca Corsetti la Nazionale sammarinese: sesto posto Arianna Valloni nei 1500 con un tempo di 17”16.24 che non soddisfa l’atleta del Titano. Lontanissima dal suo personale 16”44 ottenuto agli assoluti di Riccione 2020. La due giorni di nuoto si è chiusa con l’esibizione molto apprezzata degli atleti Special Olympics San Marino.

Lorenzo Giardi