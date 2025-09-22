SPORT IN FIERA In archivio Sport in Fiera 2025: i numeri confermano l'importanza dell'evento Tante presenze nel weekend di Sport in Fiera che, nell'edizione numero 27, si è anche allungata di un giorno. Bambini, ragazzi e adulti hanno preso d'assalto la zona del Multieventi per provare le discipline. Grande soddisfazione da parte del CONS.

Sport in Fiera ha fatto il pieno di presenze, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell'anno. Bambini, ragazzi ma anche adulti hanno avuto l'occasione di confrontarsi con quello che il panorama sportivo sammarinese ha da offrire in questo momento. E, nell'edizione numero 27, c'è stata anche la possibilità di farlo per una serata in più, considerando la novità del venerdì. L'obiettivo per i prossimi anni – del CONS e del suo presidente Christian Forcellini – sarà quello di allungare la giornata di apertura, magari aprendo agli studenti delle Scuole Elementari in mattinata.

Sport in Fiera è la vetrina principale dello sport sammarinese: 34 Federazioni che illustrano i loro programmi e le loro offerte formative e – nel contempo – aprono le porte in una sorta di “Open Day” per provare le discipline. Dall'atletica al nuoto passando per golf e baseball ma ci sono anche bocce, pesca sportiva, sport invernali e tutte le altre. Il Multieventi e la sua area circostante diventano – per un weekend – il centro del mondo per la popolazione sammarinese. E anche i numeri confermano quanto Sport in Fiera sia in costante crescita: tante, tantissime infatti le famiglie che hanno preso d'assalto la zona nel fine settimana. L'appuntamento, quindi, è già fissato al 2026 per altre novità e per confermare una tradizione che resiste dal 1999.

