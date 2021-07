#TOKYO2020 In pedana con il Mixed Team C’è ancora tanto entusiasmo per il bronzo olimpico di Alessandra Perilli, ma è già tempo di pensare alla gara mista. Nello straordinario impianto di Asaka tornano in pedana per il Mixed Team Berti - Perilli

A tutto volume, non si spengono i decibel del successo. L’impresa di Alessandra Perilli è stata celebrata dai network internazionali con largo spazio al primo bronzo olimpico di un’atleta sammarinese. Alessandra dovrà abbassare ancora una volta l’eco e tornare a chiudersi nel silenzio più totale per concentrarsi sulla gara di domani ore 9 a Tokyo le 2 a San Marino. E’ il momento del Mixed Team. In coppia Berti e Perilli per questa disciplina che sta riscuotendo sempre più successo. La formula. Gian Marco Berti sparerà 75 piattelli (25-25-25) stessa cosa farà Perilli per un totale di 150 piattelli. Al termine la classifica stabilirà le due squadre con il punteggio più alto che in finale si contenderanno l’oro e l’argento. La terza e la quarta classificata si giocheranno il bronzo. In finale, sia primo e secondo posto, che terzo e quarto spareranno 25 piattelli per uno, per un totale di 50, ad un solo colpo, il punteggio più alto, vince. L’appuntamento è per domani ore 9 con le qualifiche. Ore 13.30 finale terzo e quarto posto. Ore 14.05 primo e secondo.

