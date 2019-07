In semifinale Bologna - Parma e Nettuno - San Marino

SRV_BASEBALL

Le pessime condizioni climatiche non hanno risparmiato il campionato italiano di Baseball, caratterizzando l’ultima giornata di stagione regolare. Delle quattro partite previste dal calendario, si sono giocate soltanto la prima tra San Marino e Redipuglia e l’incontro tra Unipol Bologna e Godo. Alla squadra di Mario Chiarini serviva una vittoria per assicurarsi il terzo posto in classifica, vittoria arrivata a suon di fuoricampo. Al primo inning, ci pensa Giordani a spedire la pallina oltre la recinzione per il vantaggio dei padroni di casa. I Rangers pareggiano il conto con Serra ma nella parta bassa della terza ripresa lo scatenato Giordani, replica con un altro fuoricampo, questa volta da due punti. Sotto una pioggia copiosa, Redipuglia accorcia con la valida di Iellini ma i Titani riallungano ancora nella parte bassa della quinta ripresa. Questa volta è Celli, con Pulzetti e Giordani in base, a firmare il fuoricampo da tre punti che fissa il punteggio sul definitivo 6 a 2. Prima della fine dell’incontro spazio a Valerio Simone, che lancia un inning perfetto con tre strikeout consecutivi. La partita finisce nella parte bassa della sesta ripresa ed a causa della pioggia sono state annullate sia la seconda partita in programma a Serravalle, tra San Marino e Redipuglia ed anche la sfida del “Cavalli” tra il Parma ed il Castenaso, incontri non più rilevanti ai fini della classifica finale. Da venerdì il via alle semifinali play off con il derby tra Unipol Bologna e Parma e la sfida tra Nettuno e San Marino.