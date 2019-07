La navigazione di Marcello Michelotti abbinata ad un progetto di Emergency

Da Rimini a Cagliari navigando in solitaria. Il sammarinese Marcello Michelotti ha presentato il progetto al Club Nautico prima di partire per l'impresa. La navigazione senza assistenza è abbinata ad un'iniziativa di Emergency per costruire un ospedale di chirurgia pediatrica in Uganda. Attraverso l'apposita pagina facebook è ancora possibile contribuire.