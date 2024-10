BOCCE In Turchia aperti i mondiali di Raffa Tra le nazioni partecipanti anche San Marino, Stella Paoletti ha letto il giuramento degli atleti.

Con la cerimonia di apertura sono iniziati in Turchia i mondiali di bocce. Tra le 28 nazioni partecipanti c'è anche San Marino con Stella Paoletti, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall'Olmo, guidati dal tecnico Marco Cesini. Domani mattina si apre con il primo round il torneo di doppio misto con Stella Paoletti e Jacopo Frisoni. La campionessa del mondo della raffa è stata designata per lettura del giuramento degli atleti nella cerimonia d'apertura. Sempre domani mattina il via delle gare di singolare. La prima giornata si chiuderà con il primo turno del tiro di precisione con Enrico Dall'Olmo e Stella Paoletti. I mondiali di bocce si concluderanno con le finali domenica.

