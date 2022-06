In udienza la delegazione di Orano2022: portabandiera Perilli e Dall'Olmo

Dopo la presentazione del Cons, la delegazione sammarinese in partenza per i Giochi del Mediterraneo è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti. A Palazzo Pubblico ufficializzati anche i portabandiera nella cerimonia di apertura: saranno Alessandra Perilli e Enrico Dall'Olmo, le due medaglie d'oro dell'ultima edizione.

Dopo Tokyo2020 nulla sarà come prima. Ma Orano2022 parte di un'eredità anteriore ai trionfi Olimpici. Perché dall'ultima edizione dei Giochi del Mediterraneo San Marino è rientrata con 2 ori: quello di Alessandra Perilli nel Tiro, quello di Enrico Dall'Olmo nella Bocce. Ci saranno entrambi a difendere il titolo. E fanno parte di una nutrita delegazione che comprende 20 atleti impegnati in 9 delle 24 discipline generali. In un momento in cui la pace, oltre che concetto alto è anche drammaticamente attuale, il mondo che si affaccia sul Mediterraneo si da appuntamento a Orano. E dialoga perché ancora una volta tocca allo sport. Eccellenze, punte di diamante. C'è anche la prima volta di Myles Amine Mularoni.

Nel video le interviste ad Anna Lisa Ciavatta (Capo Missione) e Myles Amine Mularoni