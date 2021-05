NUOTO EUROPEI DI BUDAPEST In vasca i sammarinesi: Bianchi 4 secondi sotto al suo personale Sono Arianna Valloni, Loris Bianchi e Giacomo Casadei i sammarinesi in gara negli Europei di nuoto di Budapest

In vasca i sammarinesi: Bianchi 4 secondi sotto al suo personale.

Sono entrati nel vivo a Budapest, i Campionati Europei di nuoto. Subito in vasca per le batterie di qualificazione i tre nuotatori sammarinesi, seguiti dal tecnico Luca Corsetti.

Il primo a rompere il ghiaccio è stato Loris Bianchi, impegnato nei 400 stile libero, chiusi in 4.07.57, ben 4 secondi sotto al suo personale. Poi è stata la volta di Giacomo Casadei, al via dei 100 rana. Anche nel suo caso è arrivato il nuovo personale: 1.04.11 il suo tempo, quasi due secondi in meno del precedente record. Arianna Valloni, impegnata nelle batterie degli 800 stile libero ha vinto la sua batteria con il tempo di 8.56.15, leggermente sopra il suo miglior tempo.

Domani toccherà di nuovo a Bianchi, impegnato nei 1500 stile libero”.



