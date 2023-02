Inaugurata a San Marino la scuola di alta specializzazione di Judo

Un'idea nata oltre un anno fa, tra uno staff di istruttori internazionali e la Federazione Sammarinese Judo, per la realizzazione sul Titano di una scuola di alta specializzazione. Un progetto che è diventato realtà con l'inaugurazione alla palestra Ex Mesa di Serravalle di un centro che si pone grandi obiettivi per il judo internazionale. Tanti gli atleti presenti per ammirare da vicino, maestri di fama mondiale come il giapponese Hiroshi Katanishi, il francese Guy Delvingt e la britannica Jane Bridge, prima campionessa del mondo nel 1980. E poi ancora Darcel Yandzi, campione europeo e allenatore delle principali nazionali del vecchio continente, che si dice entusiasta di far parte del nuovo centro internazionale di Judo nella repubblica di San Marino.

Nel servizio, le interviste a Raffaele Lisi e Darcel Yandzi dello staff Tecnico