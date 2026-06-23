INAUGURAZIONE Inaugurata la ConSums Arena, una nuova casa per lo sport e la comunità sammarinese Una struttura polifunzionale nell'area di Montecchio

Un momento significativo per il territorio e per la comunità locale: si è svolta oggi a Montecchio la cerimonia di inaugurazione della ConSums, alla presenza del presidente del CONS, Christian Forcellini; del Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri; del Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci; del presidente SUMS, Marino Donato Rossi, e del presidente della FSGC Marco Tura. Il taglio del nastro segna l'avvio ufficiale di una struttura fortemente voluta dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, pensata per mettere a disposizione della popolazione e dell’intera comunità sammarinese uno spazio moderno, polifunzionale e aperto a tutti, frutto di un percorso di progettazione reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Società Unione Mutuo Soccorso e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. La ConSums Arena, inaugurata nella data simbolica dell’Olympic Day, nasce come un luogo aperto e versatile, pensato per ospitare attività sportive, scolastiche, ludiche e ricreative, oltre a manifestazioni agonistiche ed eventi rivolti all’intera cittadinanza.

Un nuovo punto di riferimento per lo sport sammarinese e per la vita della comunità. “Crediamo che questo impianto rappresenti un investimento importante per il futuro del nostro Paese: uno spazio funzionale e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tanti soggetti diversi e di diventare un punto di riferimento per la vita sportiva e sociale della Repubblica. Siamo felici di consegnare alla cittadinanza una struttura che possa essere utilizzata da tutti, contribuendo allo sviluppo della comunità e dei valori dello sport” ha commentato il presidente del CONS, Christian Forcellini.

“Siamo convinti che questa area potrà realizzare e pianificare tante iniziative, che vengono organizzate con entusiasmo da tutte le Federazioni. Utilizzare il nostro territorio a favore di queste strutture può portare soltanto benefici a ogni livello all’interno del Paese” ha commentato il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci. Orgoglioso il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, per il valore che questa inaugurazione riveste per San Marino.

“Questo nuovo impianto sarà un importante spazio per tutte le Federazioni e non solo. Siamo giunti alla conclusione di questo progetto che mi riempie di orgoglio inaugurare un nuovo impianto, lo sport nel nostro Paese riveste un elemento di prima qualità e la ConSums Arena porterà ulteriore spinta a tutto il movimento”. C’è soddisfazione nelle parole di Marino Donato Rossi, presidente della SUMS che afferma: “Quest’opera unisce la volontà di due istituzioni diverse per origine e missione, ma unite dalla stessa volontà: quella che investire nelle persone significa investire nel futuro della Repubblica - prosegue -.

Inauguriamo una struttura pensata per l’utilizzo quotidiano e in un punto strategico del Paese, dal punto di vista sportivo e formativo. Siamo convinti che la struttura possa generare valore non solo ospitando competizioni, ma soprattutto contribuendo alla formazione dei giovani”. Anche il presidente della FSGC, Marco Tura, ha sottolineato l’importanza che riveste questa nuova struttura: “La ConSums Arena rappresenta un primato per tutta la popolazione.

Il nostro contributo è il segno di partecipazione ad altre realtà meritevoli di supporto. Due istituzioni storiche come CONS e SUMS si sono riunite per dar vita a questa Arena, che permetterà di instaurare importanti relazioni”.

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