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Inaugurata la prima edizione a San Marino della Billie Jean King Cup

tredici le Nazioni partecipanti: Albania; Andorra; Armenia; Azerbaijan; Estonia; Islanda, Irlanda; Kosovo; Lussemburgo;: Malta; Moldova; Montenegro e San Marino (paese ospitante)

di Lorenzo Giardi
16 giu 2026

Cerimonia Inaugurale della Bille Jean King Cup, competizione di tennis femminile valida per il terzo gruppo Zona Europa. Davanti a Capi di Stato della Repubblica di San Marino Alice Mina e Vladimiro Selva hanno sfilato le delegazioni delle 13 nazioni partecipanti. L'ultima a fare il proprio ingresso nel centrale del Centro Tennis di Fonte dell'Ovo la delegazione sammarinese composta dalle atlete: Silvia Alletti, Talita Giardi, Emma Pelliccioni e Serena Pellandra. Il saluto del Presidente della Federtennis Elia Santi, del Segretario di Stato per lo Sport di San Marino Rossano Fabbri e del Presidente del Cons Christian Forcellini, ha preceduto l'annuncio ufficiale del via alle competizioni che cominceranno domani alle 10 con San Marino che affronterà Malta proprio sul centrale di Fonte dell'Ovo. 





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