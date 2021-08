#TOKYO2020 Incontro Nado San Marino - Jada Giappone

Incontro Nado San Marino - Jada Giappone.

Il Presidente del Nado San Marino Claudio Muccioli ha incontrato questa mattina presso la sede del Nado di Tokyo il Presidente della Jada Shin Asakawa. Nell'ambito dell'incontro è stata sottoscritta una collaborazione fra la JADA e NADO San Marino in merito ai programmi di formazione.

San Marino avrà la possibilità di tradurre e pubblicare in italiano i poster informativi utilizzati per le olimpiadi. Inoltre ci sarà la possibilità di interscambiare le esperienze in ambito dei controlli antidoping, in cui i DCO giapponesi saranno invitati a fare i test a San Marino e i DCO sammarinesi saranno invitati a collaborare nei test antidoping in Giappone.

Le olimpiadi sono sicuramente un importante evento di relazione e questa ultima collaborazione da ulteriore valore alla partecipazione del dr. Muccioli quale Doping Control Officer (DCO) alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Da Tokyo Lorenzo Giardi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: