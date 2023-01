Inizia con una vittoria il 2023 della PromoPharma

È un buon 2023 per la PromoPharma. La squadra di coach Stefano Mascetti s'impone 3-1 contro il Sassuolo e centra tre punti pesanti in chiave salvezza. Al PalaCasadei i Titani partono bene, vanno avanti nel punteggio e mantengono un certo margine di vantaggio anche nel finale di set quando gli ospiti accorciano. Il parziale si chiude sul 25/22 per San Marino.

Il secondo set parte con Sassuolo molto falloso in battuta e in attacco e i biancoazzurri che allungano. A metà del parziale la Kerakoll torna vicino. Il muro degli ospiti è efficace. San Marino si riorganizza e trova i punti decisivi per andare a chiudere 25/19.

Terzo set di grande equilibrio fino al 9 pari, poi il break emiliano. Mascetti richiama i suoi e al ritorno in campo i Titani tornano in parità. La PromoPharma commette qualche errore e Sassuolo ne approfitta per vincere il set 25/22.

Il quarto parziale è decisamente entusiasmante. San Marino tiene il pallino del gioco e nel punteggio resta in vantaggio, fino a un paio di ace degli ospiti che danno vigore al Sassuolo. L'aggancio arriva sul 21 pari. Il set si decide ai vantaggi. Si gioca punto a punto, ma alla fine è San Marino a chiuderlo sul 34/32.

In tabellino Kiva mette 22 punti, Benvenuti 20 e Paganelli 13. In classifica i Titani salgono a quota 14 punti, gli stessi di Spezzanese e Ravenna. Dietro ci sono Padova a 7 e Legnago a 6. Prossimo impegno in trasferta a Montichiari.