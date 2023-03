Esordio in salita per i tiratori sammarinesi impegnati nella prova di Coppa del Mondo a Cipro. Nella prima giornata, Alessandra Perilli parte con un 63 su 75 piattelli previsti (20, 22, 21). Risultato che posiziona la sammarinese a metà classifica. In campo maschie Gian Marco Berti ha centrato 69 piattelli su 75 (22, 24, 23). Domani i portacolori del Titano torneranno in pedana per gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, a seguire semifinali e finali.