Inline Freestyle: buoni risultati per la Federazione Sammarinese Roller Sports.

Dieci atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports hanno partecipato al Campionato Regionale FISR di Inline Freestyle nelle discipline di Speed Slalom e Slide, accompagnati dai tecnici Enrico Callegarin e Marianna Mazzini.

Matilde Terenzi e Tommaso Terenzi hanno vinto entrambi in Speed Slalom e Slide. Successi anche per Giulia Pagliucoli e Michele Giovanelli, primi nelle categorie senior di Slide. Alessia Conti ha ottenuto due secondi posti, Gaia Giannelli un secondo e un quarto posto, Matilde Mina un terzo e un quarto, Melissa Cesarini due terzi posti, mentre Eleonora Olivieri ha chiuso ottava e quinta nelle due discipline. Aurora Marchioro si è piazzata quinta in entrambe le prove.

Matilde Terenzi, Tommaso Terenzi, Alessia Conti, Melissa Cesarini, Michele Giovanelli e Giulia Pagliucoli hanno già ottenuto la qualificazione ai Campionati Italiani, mentre sono in attesa dei ripescaggi Matilde Mina, Aurora Marchioro e Gaia Giannelli.

Foto Gallery Federazione Sammarinese Roller Sports

