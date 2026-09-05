ROLLER SPORTS Inline Freestyle World Cup 2026, oro e bronzo per San Marino in Spagna Matilde Terenzi trionfa nello Slide Junior Women, terzo posto per Tommaso Terenzi e tre piazzamenti nella top ten

Inline Freestyle World Cup 2026, oro e bronzo per San Marino in Spagna.

Un oro, un bronzo e tre piazzamenti nella top ten per la Federazione Sammarinese Roller Sports alla Quixote Inline Freestyle World Cup 2026, competizione internazionale disputata in Spagna. A conquistare il successo più prestigioso è stata Matilde Terenzi, prima nella specialità Slide, categoria Junior Women. La sammarinese ha raggiunto la finale dopo aver superato ottavi, quarti e semifinali, per poi imporsi in una sfida ad alto contenuto tecnico contro tre atlete ucraine. Terenzi ha commesso un errore nella seconda slide, un back slide di tacco, ma l'esecuzione non valida è stata scartata dalla valutazione della battle, come previsto dal regolamento.

L'atleta sammarinese ha così potuto far valere la qualità complessiva della propria prova, conquistando un oro dal valore particolare, arrivato “al termine di una gara nella quale Matilde ha saputo gestire anche la forte tensione del momento decisivo”, sottolinea la Federazione.

Medaglia di bronzo nella categoria Junior Men per Tommaso Terenzi, che aveva superato quarti e semifinali qualificandosi in entrambi i turni al secondo posto. In finale una caduta durante il tentativo di una combinazione di tre slide non gli ha impedito di reagire e completare le altre difficoltà con esecuzioni di alto livello. Buona prestazione anche per Matilde Mina tra le Senior Women. Dopo il secondo posto nei quarti, ottenuto modificando la propria strategia di gara e sostituendo la consueta Magic 2 con una slide di maggiore difficoltà, Mina ha concluso la competizione al settimo posto.

Risultati positivi anche nello Speed Slalom. Matilde Terenzi ha chiuso nona tra le Junior Women con il tempo di 4,533 secondi, mentre Tommaso Terenzi si è classificato 14° tra gli Junior Men in 4,881. Settimo posto e accesso alla fase a eliminazione diretta, invece, per Matilde Mina tra le Senior Women, grazie al tempo di 4,685. La squadra è stata seguita in Spagna dall'allenatore Enrico Callegarin. La trasferta, evidenzia la Federazione, si chiude con risultati che confermano “la crescita dell'Inline Freestyle sammarinese” e “la capacità degli atleti della Federazione Sammarinese Roller Sports di competere ai massimi livelli internazionali”.

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