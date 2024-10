CONS Insediata la Commissione giudicatrice del secondo Concorso Letterario e Giornalistico

Insediata la Commissione giudicatrice del secondo Concorso Letterario e Giornalistico.

Si è insediata la Commissione giudicatrice del secondo Concorso Letterario e Giornalistico promosso dal Cons sul tema “Lo Sport è vita sul Titano”. Il presidente del Comitato Olimpico, Gian Primo Giardi, ha fatto gli onori di casa ringraziando i componenti per la partecipazione.



Alle ore 13:00 del 30 settembre, alla scadenza per la presentazione, sono state ufficializzate 41 opere tra articoli, narrativa, poesia e video. “Siamo estremamente contenti della massiccia adesione - hanno commentato Gian Primo Giardi e Xavier Jacobelli, presidente della commissione -. Queste adesioni sono un buon numero e sarà molto interessante esaminare le opere presentate".



La commissione è composta, come lo scorso anno, dai docenti sammarinesi esperti in materie letterarie Lucia Crescentini e Ferdinando Gasperoni, e da Massimo Boccucci, responsabile della comunicazione e relazioni esterne del Cons. I membri della commissione hanno optato favorevolmente per una modifica nella valutazione dei testi: i punteggi verranno assegnati in scala 1-3-6-10.



“Abbiamo apportato questo cambiamento - ha spiegato Jacobelli - per favorire la composizione di una graduatoria riducendo la possibilità degli ex equo che si sono verificati nella precedente edizione portando a una nuova valutazione".



I vincitori saranno annunciati e premiati durante la serata di SportInsieme Awards, che si terrà il 4 dicembre 2024 al Centro Congressi Kursaal.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: