Ippica: rinnovata la convenzione tra Federazione Sammarinese e Italiana

Il presidente della Federazione Ippica Sammarinese, Elisa Zafferani, ha incontrato il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, per il rinnovo della convenzione tra le due Federazioni. La firma del rapporto rafforza la collaborazione tra le due Federazioni, ponendo le basi per nuove opportunità di crescita e sviluppo per atleti, tecnici e appassionati di equitazione.

Il Consiglio Federale sammarinese, recentemente rinnovato, intende impegnarsi per sviluppare al massimo le potenzialità di una Federazione mossa da una forte passione e una rinnovata energia propositiva, con l’obiettivo di continuare a lavorare per il futuro dello sport equestre.