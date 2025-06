ATLETICA LEGGERA Italia regina di Coppa Europa, San Marino a Maribor per la 3^ Divisione Gli azzurri conquistano per la seconda volta il Campionato Europeo a Squadre trionfando, in Spagna, davanti a Polonia e Germania. 13° posto per la nazionale sammarinese di atletica leggera di scena a Maribor, in Slovenia, per la Coppa Europa 3^ divisione.

Italia regina di Coppa Europa, San Marino a Maribor per la 3^ Divisione.

Due anni fa il titolo continentale conquistato a Chorzow, in Polonia, poteva essere considerato una sorpresa. Nel 2025, però, il bis è la definitiva consacrazione di un movimento in grande ascesa: l'Italia di atletica leggera è – per la seconda volta consecutiva – regina di Coppa Europa, il Campionato europeo a squadre. Questa volta è lo stadio Vallehermoso di Madrid a celebrare il trionfo azzurro, il secondo nella storia. A confermare il successo le tre vittorie individuali di Nadia Battocletti nei 5000m, di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Leonardo Fabbri nel getto del peso. A questi si aggiungono gli altri podi conquistati nelle quattro giornate di gara: l'Italia si impone con 431,5 punti, contro i 405,5 della Polonia e i 397 della Germania. L'ultima gioia dalla staffetta 4x400 mista, che ha chiuso il programma della Coppa Europa: argento per il quartetto composto da Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti e Alice Mangioni e un tempo di 3:09.66 che vale il nuovo record italiano. Ma non sono solo le medaglie a certificare il tripudio italiano, sono anche i piazzamenti in tutte le discipline che sono valsi punti preziosi. Come, ad esempio, il nono posto di Roberto Orandosi nel giavellotto che ha sancito il primo posto aritmetico.

In settimana protagonista anche la nazionale sammarinese di atletica leggera, impegnata a Maribor per la Coppa Europa di terza divisione. Ben 30 gli atleti biancazzurri che hanno preso parte alla kermesse slovena (in ogni disciplina) e 13^ posizione in classifica, davanti a Kosovo e Liechtenstein.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: