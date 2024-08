GARA3 Italian Baseball Series, Parma vede lo scudetto Il Parmaclima vince 2-0 gara3 e questa sera, alle 20.30, avrà il primo match point nelle Italian Baseball Series. In una partita dominata dai lanciatori, è l’unica valida di Encarnacion al 6° a risultare decisiva.

Ora c'è un Everest da scalare per San Marino. I ragazzi di Doriano Bindi cadono anche in gara3, la prima giocata in casa, e sono ad un passo dal baratro. Vicinissimo allo Scudetto invece Parma che, dopo essersi imposto nelle prime due partite casalinghe, fa la voce grossa anche in trasferta portandosi sul 3-0 nelle Italian Baseball Series. Questa sera, sul diamante di Serravalle, primo match point per i ducali in una sfida tutta da seguire in diretta su San Marino RTV dalle ore 20.30.

Gara3 è un dominio assoluto dei lanciatori: bene Jesus Lage per i sammarinesi, benissimo Erly Casanova per Parma ed anche Wander Encarnacion a cui basta l'unica valida della partita al 6° inning per infilare i due punti decisivi. Il tabellone dice 2-0 ed ora a San Marino servirà una vera e propria impresa per raddrizzare questa finale. C'è rammarico anche perché la prestazione dei padroni di casa è stata ottima, soprattutto nello staff dei lanciatori: 9 strikeout per Lage e la buona chiusura di Mendez. Dall'altra parte però fa ancora meglio – come detto - il cubano Casanova che macina out su out, senza concedere arrivi in prima. San Marino deve resettare, è rimasta ancora una possibilità.



