BASEBALL Italian Baseball Series, parte la sfida scudetto: San Marino contro Bologna Le due big della Serie A s'incontrano per la quarta volta in cinque anni

Una classica che si rinnova: dal 3 settembre, San Marino e Bologna si affronteranno nelle Italian Baseball Series. I Titani ci arrivano da bicampioni in carica, ma sarà la Fortitudo a godere del fattore campo, giocando in casa gara-1, 2 e le eventuali 6 e 7. La sfida, tra le due squadre migliori della stagione, si preannuncia equilibrata e carica di tensione. Già definiti i lanciatori partenti di San Marino in gara-1 e 2, prima Dimitri Kourtis, poi Tiago Da Silva, in seguito Doriano Bindi valuterà l'andamento delle partite. Fin qui, nei playoff i Titani non hanno mai perso e il direttore sportivo Mauro Mazzotti ha spiegato che questa striscia di risultati non è casuale.

