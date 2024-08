BASEBALL Italian Baseball Series: San Marino ko in gara1 Parma vince 4-2 la prima partita della finale scudetto.

È il quinto inning a spingere verso Parma gara 1 delle Italian Baseball Series. Nella quale San Marino va subito sotto, la ribalta e nella ripresa in questione ne incassa tre, cedendo 4-2. Come detto, il vantaggio ducale è immediato, con un bunt valido di Angioi al primo lancio in assoluto di Centeno e la valida con mazza rotta di Liddi a firmare il punto.

San Marino deve attendere il terzo per entrare in tabellino: Ferrini riempie le basi e Batista è bravo ad aspettare i lanci del pitcher di casa, che con una base ball consegna l'automatico pareggio. Dopodiché lancio pazzo sul turno di Angulo e arriva anche il sorpasso dei Titani, con Centeno che, nella parte bassa della ripresa, se la cava a basi piene e salva il +1.

Ma solo fino al 5°, nel quale Parma sfodera la grandinata della vittoria con quattro valide consecutive: il triplo di Desimoni vale la patta, il doppio di Gonzalez sancisce la contro-freccia e Liddi allunga, accogliendo Mendez, appena salito sul monte, col singolo del 4-2. San Marrino incassa e prova a reagire, invano: nel sesto manda in base Angulo, ma senza riuscire a spingerlo a punto. E nel settimo è Lopez a raggiungere la prima su un'incertezza della difesa, dopodiché però arrivano tre out e cala il sipario. Gara 1 è di Parma: stasera alle 20:30, sempre al Cavalli, si vedrà se sarà allungo emiliano o pareggio sammarinese.

