BASEBALL Italian Baseball Series: secondo KO per San Marino in gara2

Italian Baseball Series: secondo KO per San Marino in gara2.

Sconfitta bruciante al "Nino Cavalli" per San Marino nella gara2 della finale scudetto dell'Italian Baseball Series. Parma batte San Marino 9-7 recuperando tre punti di svantaggio al 6° e segnando i 5 punti necessari a superare e ad andare avanti di due. Un ko che arriva nonostante un attacco da 11 valide (a 8) e da almeno un punto segnato in ognuno dei primi cinque inning. Lanciatore vincente Santana, perdente Luca Di Raffaele. Fuoricampo per Diaz e Angulo. Gara3 è in programma giovedì a Serravalle: playball alle 20.30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: