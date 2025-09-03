BASEBALL Italian Series, parte la sfida scudetto: è ancora San Marino - Parma I titani cercano la rivincita sui campioni d'Italia, un anno dopo. Gara-1 e 2 a Serravalle, da gara-3 si va in Emilia

Lo scorso anno finì con Parma di nuovo campione d'Italia di baseball, dopo 14 anni e San Marino delusa per la seconda stagione di fila. Dodici mesi dopo, le due squadre si affronteranno ancora in finale, anche se stavolta gli emiliani ci arrivano con lo scudetto sul petto e da favoriti, mentre i titani come secondi della classe, ma con tutte le carte in regola per riprendersi un titolo che manca dal 2022. È la settima partecipazione di fila alle Italian series per San Marino, l'ottava in nove anni, di cui solo due, finora, vincenti, per Parma è la terza qualificazione dal 2018 a oggi, con l'unico trionfo risalente all'anno scorso.

Gli emiliani hanno cominciato la stagione da favoriti ed effettivamente sono stati i migliori, fin qui: tra la regular season, chiusa al primo posto, e i playoff, hanno un record combinato di 30 vittorie e 8 sconfitte, con 26 punti segnati in più rispetto a San Marino. D'altro canto, i titani sono andati meglio coi fuoricampo, battendone 11 in più. Va anche detto che i playoff – soprattutto le Italian Series – siano un campionato a parte, per atmosfera, peso delle partite e soprattutto il completarsi dei roster con l'arrivo degli ultimi giocatori dall'estero. E in questa fase, finora, i migliori sono stati i titani, con una sola sconfitta.

Parma arriva alla finale senza problemi fisici e nelle prime due gare dovrebbe schierare come lanciatori partenti Casanova e Bocchi, mentre in battuta San Marino dovrà guardarsi soprattutto da Concepcion e Gonzalez. Lato sammarinese, Proctor dovrebbe essere della partita stasera, anche se Bindi deciderà all'ultimo in che ruolo schierarlo. In gara-1 il probabile lanciatore partente è Paricaguan, per gara-2 è Palumbo. Sono arrivati sul Titano anche Gabriel Lino e Tiago Da Silva, dopo aver chiuso la stagione in Messico, ma nessuno dei due dovrebbe esserci in gara-1.

Si comincia stasera alle 20.30, si replica domani alla stessa ora, con entrambe le gare a Serravalle. Lunedì ci si sposterà a Parma per gara-3 e le eventuali gara-4 e gara-5. Comunque vada, entro mercoledì prossimo conosceremo il nome dei campioni d'Italia.

