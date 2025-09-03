BASEBALL Italian series, San Marino schianta Parma in gara-1 La squadra di Doriano Bindi vince 16-6 nella prima partita. Dieci punti segnati solo nel secondo inning

Il primo round va a San Marino e in grande stile. In gara-1 delle Italian baseball series i titani schiantano Parma per 16-6, grazie, soprattutto, a un secondo inning magistrale, in cui la squadra di coach Bindi ha marcato ben 10 punti, piazzandone altri quattro in quello successivo per chiudere subito l'incontro. Parma, sorprendentemente passiva, si è fatta travolgere dalla marea sammarinese ed è stata incapace di reagire fino alla sesta ripresa, in cui ha provato a rispondere marcando cinque punti a propria volta, ma la spinta dei ducali si è esaurita lì.

Dopo un primo inning con una sola battuta valida per parte, la partita si spacca nel secondo con un singolo di Angulo che apre la difesa di Parma e la strada a San Marino. Con un ottimo turno in battuta, i titani si trovano a basi piene e da lì, con Di Fabio colpito, che fa entrare automaticamente il primo punto, la valida di Batista, il doppio di Marlin e il singolo di Helder arrivano in un amen sul 6-0. Marcati altri quattro punti nel resto della ripresa, San Marino ipoteca l'incontro nell'attacco successivo, quando sul piatto si presenta Pieternella, che batte un fuoricampo a basi complete e completa il grande slam del 14-0.

Sul monte di lancio, Paricaguan è imbattuto fino al sesto inning, quando Parma tenta di rientrare in partita e accorcia fino al 14-5, battendo anche un fuoricampo con Geraldo. I brividi per i titani, però, terminano qui, perché gli emiliani segnano solo un altro punto nel resto della partita, grazie al singolo dello stesso Geraldo, mentre la squadra di Bindi colpisce altre due volte. È un avvio strepitoso per San Marino, nonché un'enorme iniezione di fiducia, contro un avversario che fin qui aveva conquistato tre dei quattro incontri stagionali e che, però, è tutt'altro che vinto. Stasera si replica, sempre alle 20.30, con diretta su San Marino Rtv: a Serravalle, oggi tocca ai lanciatori italiani. La prossima settimana ci sarà l'inversione di campo. La serie si gioca al meglio dei cinque incontri.

