TENNIS TAVOLO Italiani Under 21: Mattias Mongiusti si ferma ai quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale del torneo di singolare l'avventura di Mattias Mongiusti ai Campionati Italiani Under 21 di Tennis Tavolo. Il pongista sammarinese, dopo 4 vittorie consecutive, è stato battuto per 3 a 0 dal nazionale italiano Marco Cappuccio. Per Mattias Mongiusti un week-end da ricordare con la conquista di due medaglie di bronzo, nella gara a squadre e nel doppio in coppia con il bresciano Stefano Moras.

