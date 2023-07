TENNIS ITF Junior: si delineano i quarti di finale

In campo femminile la sfida sarà tra la testa di serie numero 1 Fabiola Marino, che ha superato Greta Rizzetto 6-4/6-1 e Mia Chiantella che ha avuto ragione di Aurora Corvi 7-6/6-4. Nella parte alta del tabellone Carlotta Bassotti ha eliminato Vittoria Segattini, testa di serie 3 del torneo e nei quarti sfiderà Ilary Pistola, tennista arrivata dalle qualificazioni che al primo turno ha avuto ragione di Silvia Alletti.

Nella parte bassa del tabellone sarà sfida tra Caterina Novello e Agnese Gentili. La prima ha superato la connazionale Alice Fragno. La testa di serie numero 6 è stata costretta al ritiro, mentre la seconda ha avuto ragione 6-2/6-3 della slovena Masa Viriant. A completare i quarti di finale la sfida tra Lucrezia Musetti, numero 8 del seeding e Sveva Pieroni arrivata dalle qualificazioni.

Nel doppio femminile la coppia del Titano Talita Giardi e Silvia Aletti ha battuto 6-3/6-1 quella italiana De Grisogono/Lazzerini.

In campo maschile avanza la testa di serie numero 1 Lorenzo Beraldo, che sarà impegnato conto Filippo Pecorini nei quarti. Semaforo verde anche per Antonio Marigliano, numero 6 del seeding e per l'ungherese Aron Major, impegnati rispettivamente contro la wild card Noah Canonico e il qualificato Alberto Velotta. Nella parte bassa del tabellone l'abbinamento nei quarti vedrà impegnati il qualificato Michele Mecarelli contro Duccio Caciolli.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: