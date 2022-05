TENNIS ITF Santa Margherita di Pula: De Rossi fuori al secondo turno

Si arresta il cammino di Marco De Rossi in Sardegna. Al secondo turno del tabellone principale dell’ITF di Santa Margherita di Pula, torneo con montepremi 25 mila dollari in svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village, il sammarinese ha affrontato Daniel Bagnolini, proveniente dalle qualificazioni. L’italiano, dopo aver eliminato al primo turno la terza testa di serie, ha avuto la meglio anche su De Rossi (6-2 6-0). Non è andata meglio in doppio, giocato insieme all’amico Federico Bertuccioli. Contro la coppia formata dagli italiani Pozzi – Virgili, quarta forza del tabellone, i due hanno dovuto cedere per 6-3 7-5 al secondo turno.

De Rossi da martedì sarà impegnato in Austria nel tabellone principale del 15.000 dollari di Warmdad Villach.

