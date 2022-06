PESCA SPORTIVA Ivan Biordi Campione Acque Interne 2022 La Lenza Biancazzurra rappresenterà San Marino al Mondiale per Club

Ivan Biordi Campione Acque Interne 2022.

Ivan Biordi è il Campione Sammarinese Acque Interne 2022. Sul Cavo Lama, nel carpigiano, si è disputata la quarta e conclusiva prova. A completare il podio di campionato Stefano Reggini e Jacopo Angelini giunti rispettivamente al secondo e terzo posto. La prova era valida anche come selezione per la squadra nazionale e per il Campionato di Società vinto dalla Lenza Biancazzurra che sarà dunque la prossima rappresentante di San Marino al Mondiale per Club.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: