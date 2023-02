PESCA SPORTIVA Ivan Righetti vince la gara di pesca alla trota

Ivan Righetti vince la gara di pesca alla trota.

Al lago di Faetano si è disputata una gara di pesca alla trota, ad aggiudicarsela è stato Ivan Righetti della Cannisti Dogana Amo. Secondo posto per Giuseppe Giannotti della SPS Serravalle, terzo per Alan Zoffoli della Cannisti Valmarecchia. Sempre a Faetano è andato in scena anche il primo Challenge Juniores specialità Spinning, riservato agli Under 16. Vittoria per Simon Moroni con 13 strike.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: