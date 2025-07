PALLAVOLO Ivan Zaytsev: "A Cuneo obiettivi chiari, salvezza e poi tornare ai vertici" Lo schiacciatore italiano è pronto per iniziare la nuova avventura in Superlega con una squadra neopromossa. Al microfono di San Marino RTV ha parlato del prossimo campionato e di Nazionali.

Abbiamo incontrato Ivan Zaytsev, lo schiacciatore italiano è pronto per la nuova avventura in Superlega con Cuneo:

"Affronterò questa nuova sfida, - ha detto Ivan Zaytsev a San Marino RTV - un po' diversa rispetto a quelle a cui sono abituato, visto che è la prima volta dove andrò a giocare per una squadra neopromossa. Quindi dai, gli obiettivi sono chiari, cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile, però è una società giovane, ambiziosa, che cercherà di far tornare Cuneo ai vertici del volume nazionale e speriamo europeo".

Possiamo dire che la Pallavolo sta attraversando veramente un gran bel momento in Italia?

"Sicuramente sì, perché sicuramente le ragazze con la vittoria dell'oro olimpico hanno dato tantissimo slancio al movimento, anche perché devo ammetterlo, comunque la pallavolo è praticata soprattutto dalle ragazze, siamo su un 70-30% direi, e abbiamo anche una nazionale maschile che è bella ringiovanita, bella carica, quindi siamo lì tutti in trepidante attesa di vedere i loro risultati di quest'estate".

Le ragazze hanno un po' sfatato il tabù medaglia d'oro alle Olimpiadi, cosa manca agli uomini per fare quel salto? Cosa manca?

"Secondo me hanno tutto, hanno un bellissimo potenziale, basta arrivare bene in forma fisicamente e soprattutto mentalmente, perché per vincere un oro olimpico ci vuole soprattutto tanta testa al loro mondiale, ce l'abbiamo, l'oro europeo ce l'abbiamo, l'oro olimpico ce l'hanno le ragazze, aspettiamo i ragazzi nella speranza che avvenga a Los Angeles il 2028".

