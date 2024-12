SPORTINSIEME AWARDS Jacopo Frisoni è l'Atleta dell'Anno 2024 Alle 21.45 su Rtv trasmetteremo la serata di gala alla presenza dei Capitani Reggenti. Gian Primo Giardi saluta con un bilancio dei suoi 12 anni di Presidenza Cons

Per le bocce è il terzo trofeo dopo quelli Enrico Dall'Olmo nel 2018, di Stella Paoletti nel 2022, ed ora tocca a Jacopo Frisoni. Una federazione capace di coinvolgere questi ragazzi e farli diventare dei campioni a livello mondiale. Jacopo Frisoni ha grandi meriti perchè per il Comitato Olimpico non è stato per nulla semplice scegliere l'Atleta dell'Anno, la concorrenza era nutrita, visti i tanti risultati e successi che lo sport sammarinese ha regalato in questo 2024. Jacopo Frisoni ha stra meritato il premio, laureandosi Campione del Mondo. L'atleta sammarinese ha vinto l'oro ai mondiali di raffa nell'individuale disputati a Kemer in Turchia, dove Frisoni ha strappato un altro oro in coppia mista con Stella Paoletti. I due, nella stessa specialità, sono stati capaci anche di scalare l'Europa, oro continentale a Terni

. Questo il momento clou di una serata cominciata con il bilancio definitivo dell'intera presidenza Giardi. Gian Primo saluta con l'opera magna dello sport, come lui stessa l'ha definita, di Tokyo 2020, e tutta una serie di risultati ottenuti grazie alle politiche ben strutturate e definite del CN.

C'è sempre da migliorare -ha detto Giardi- soprattutto per la grande richiesta di rinnovamento e ampliamento delle strutture, ma molto è stato fatto. Standing Ovation per lui al termine del suo sentito e commosso discorso. Poi i tanti premiati: le medaglie di bronzo, argento e oro al merito sportivo, e la Fiamme oro al merito sportivo andata alla Nazionale sammarinese di calcio, al coach di Tennis Tavolo Claudio Stefanelli e al campione di bocce Jacopo Frisoni. Il tutto sotto lo sguardo attento dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.

San Marino c'è, e lo ha detto a caratteri cubitali anche l'ospite d'onore, il Presidente del Coni Giovanni Malagò premiato con il Collare Olimpico. Grande spazio al concorso letterario giornalistico vinto nella sezione senior dal giornalista Furio Zara con un elaborato sulla storia di Massimo Bonini e nella sezione studenti da Lorenzo Michelotti. L'intrattenimento musicale della cantante Kelly Joyce ha allietato i tanti che non hanno voluto mancare alla serata di gala dello sport sammarinese.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: