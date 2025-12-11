Jairo Ramos sarà manager del San Marino Baseball per la stagione 2026

Il San Marino Baseball ha scelto il successore di Doriano Bindi in panchina per la stagione 2026: è Jairo Ramos, già bench coach dei Titani per la scorsa stagione. Sarà lui a guidare la formazione biancoazzurra alla difesa del titolo di Campione d'Italia conquistato nel 2025.



"Mi è stato chiesto di rivestire il ruolo di manager - dichiara il tecnico - una posizione importante. La prima idea era quella di continuare a fare il bench coach, ma Mauro Mazzotti mi ha convinto e ora sono entusiasta di questa avventura. Non vedo l’ora di cominciare". Le sue parole chiave sono "fiducia e comunicazione" con il team per guidare il gruppo dei giocatori.

A proposito degli obiettivi 2026 Ramos non si nasconde: "Vogliamo fare il meglio possibile e dunque vincere il campionato. C’è tanta voglia di fare bene ma sappiamo che ripetersi è difficile, anche se è già successo. Vogliamo fare meglio in regular season e poi provare a rivincere". L'uomo quindi ringrazia Mauro Mazzotti, Alberto Antolini e Stefano Macina che "mi hanno voluto in questo ruolo e spendere due parole ringraziando anche Doriano, che al termine del campionato mi aveva chiesto cosa ne pensassi".







