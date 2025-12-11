BASEBALL Jairo Ramos sarà manager del San Marino Baseball per la stagione 2026 Il coach, che avrà il compito di difendere il titolo italiano, prendere il posto di Doriano Bindi. "Non vedo l’ora di cominciare. Vogliamo fare il meglio possibile e dunque vincere il campionato"

Il San Marino Baseball ha scelto il successore di Doriano Bindi in panchina per la stagione 2026: è Jairo Ramos, già bench coach dei Titani per la scorsa stagione. Sarà lui a guidare la formazione biancoazzurra alla difesa del titolo di Campione d'Italia conquistato nel 2025.



"Mi è stato chiesto di rivestire il ruolo di manager - dichiara il tecnico - una posizione importante. La prima idea era quella di continuare a fare il bench coach, ma Mauro Mazzotti mi ha convinto e ora sono entusiasta di questa avventura. Non vedo l’ora di cominciare". Le sue parole chiave sono "fiducia e comunicazione" con il team per guidare il gruppo dei giocatori.

A proposito degli obiettivi 2026 Ramos non si nasconde: "Vogliamo fare il meglio possibile e dunque vincere il campionato. C’è tanta voglia di fare bene ma sappiamo che ripetersi è difficile, anche se è già successo. Vogliamo fare meglio in regular season e poi provare a rivincere". L'uomo quindi ringrazia Mauro Mazzotti, Alberto Antolini e Stefano Macina che "mi hanno voluto in questo ruolo e spendere due parole ringraziando anche Doriano, che al termine del campionato mi aveva chiesto cosa ne pensassi".

