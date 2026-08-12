Jairo Ramos: "Saranno partite difficili, ma possiamo battere Bologna"

Intervista al manager del San Marino baseball Jairo Ramos alla vigilia delle semifinali di campionato. "Le partite saranno molto difficili, noi continuiamo a lavorare e cercare di migliorare il più possibile per affrontare Bologna che è una squadra forte. Le partite sono tutte difficili, dobbiamo cercare di migliorare un po' in difesa e che il lanciatore e il rilievo cerchino di migliorare un po' di più. Noi continuiamo a lavorare tutti i giorni, questa è un'altra serie, altre sette partite che saranno molto difficili, però noi siamo fiduciosi. La squadra sta lavorando bene e può fare buone partite.

In gara 3 è stato decisivo Rifaela con tre fuoricampo, sarà ancora lui secondo te l'uomo più importante dell'attacco?

"Ognuno fa il suo, lui ha fatto il suo lavoro come gli altri ragazzi, lui ha fatto tre fuoricampo e anche gli altri ragazzi hanno dato una mano per vincere le partite. Questa è una squadra in cui io conto su tutti, non solo lui, spero che gli altri ragazzi continuino a fare il loro lavoro".







