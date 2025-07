TENNIS Jannik Sinner è Re di Wimbledon L'Italiano batte Alcaraz in finale e conquista per la prima volta i Championships diventando il primo azzurro a trionfare sull'erba londinese.

Jannik Sinner è Re di Wimbledon.

Il passaggio da campione a leggenda è breve. Sinner è leggenda. Il tennista italiano più forte di tutti i tempi entra nell'Olimpo del tennis mondiale dalla porta principale. Un risultato storico, prestigioso che va oltre qualsiasi sogno e desiderio. Wimbledon parla italiano, lo fa per la prima volta, lo fa con un campione vero, puro e autentico come Jannik Sinner. Più forte di tutto, più forte dell'amico/rivale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo capace di batterlo a Roma, superarlo in quel modo incredibile al Roland Garros. Sinner è stato più forte della delusione di Parigi, più forte anche di quel incredibile clima del tifo contro, che ha provato ad affossarlo. Sull'erba inglese rifiorisce il campione che in bacheca vantava già due Australian Open e un US Open. Una finale da vivere e seguire dall'inizio alla fine con lo spagnolo che va avanti 6-4 dopo il primo set, con Sinner a ricostruire e rispondere colpo dopo colpo, regalando anche magie. Il secondo set vinto 6-4 è l'inizio della rimonta che si completa game dopo game fino al doppio 6-4 che chiude la partita. Jannik Sinner è il primo italiano a conquistare i Championships. Per l'azzurro è il 20° titolo della carriera, il quarto Slam, il secondo dell'anno dopo gli Australian Open e il primo sull'erba londinese, ma soprattutto è un nome chiaro scolpito nella storia di questo sport che ha in questo momento un grandissimo numero 1 in vetta alla classifica ATP, un atleta destinato a fare ancora altre e grandissime cose.

