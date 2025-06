Jasmine Verbena: "Contenta del risultato ottenuto agli Europei, il livello era molto alto"

Intervista a Jasmine Verbena

Si è chiuso con un settimo e un ottavo posto l'Europeo di nuoto artistico per Jasmine Verbena, che aveva iniziato il mese di giugno con due splendide medaglie d'oro ai Giochi dei Piccoli Stati.



È stato un giugno fitto e impegnativo per te, Jasmine. Prima i Giochi dei Piccoli Stati, poi gli Europei...

"Sì, sono state due settimane molto intense, però sono contenta di com'è andato il tutto. Sono rimasta comunque concentrata anche dopo gli europei, quindi sono contenta"

In particolar modo, gli Europei come sono andati?

"Devo dire bene, anche gli Europei. Penso che meglio di così non potevo fare, perché comunque in Europa il livello è molto alto. Anche lì sono riuscita, ripeto, a mantenere la concentrazione. Gli esercizi li ho fatti senza errori, quindi va benissimo così"

E adesso verso che cosa si è proiettati?

"Verso i mondiali, tra un mese. Adesso ho fatto una settimana di pausa, ho ricominciato ieri ad allenarmi. E appunto tra un mese a Singapore ci saranno i mondiali, vediamo"

Diciamo che hai sempre ottenuto grandi risultati, ci hai abituato bene...

"Vediamo quest'anno, perché è rientrata anche la Russia, la Bielorussia, che comunque sono tra le più forti al mondo. Quindi sicuramente quest'anno sarà molto difficile centrare un'ipotetica finale, però mai dire mai"