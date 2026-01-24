TV LIVE ·
Jasmine Verbena è l'atleta dell'anno

La serata di gala dello sport sammarinese sarà trasmessa da San Marino RTV domenica 25 gennaio alle 20:30,

di Elia Gorini
24 gen 2026
Jasmine Verbena, atleta dell'anno, insieme al Segretario di Stato Rossano Fabbri, i presidenti del Cons Christian Forcellini e del Coni Luciano Buonfiglio (foto Cons)
Jasmine Verbena è stata eletta atleta dell'anno 2025. La portabandiera di Andorra 2025, vincitrice di due medaglie d'oro ai Giochi dei Piccoli Stati, entra nell'albo d'oro del premio. Nella serata di gala organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, che San Marino RTV trasmetterà domenica 25 gennaio alle 20:30, presenti anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i segretari di Stato Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Nel nuovo format di San Marino Sport Awards premiati anche Doriano Bindi (tecnico), Alessandra Perilli e Gian Marco Berti (squadra) ed Elia Stacchini (promessa). Alla serata hanno anche il plurimedagliato della scherma Luigi Samele e il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. 




