NUOTO ARTISTICO Jasmine Verbena nona in Coppa del Mondo a Monpellier

Jasmine Verbena nona in Coppa del Mondo a Monpellier.

Primo impegno internazionale della stagione per la sincronette Jasmine Verbena che ha preso parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico FINA che si è svolta dal 5 al 7 maggio a Montpellier, in Francia. La portacolori biancazzurra ha confermato di essere tra le protagoniste del contesto mondiale, classificandosi al nono posto con la sua “free routine”. “In questa stagione il nuoto artistico – commenta il tecnico Simona Chiari - è stato completamente rivoluzionato dal nuovo regolamento, molto più tecnico e articolato in ‘dichiarazioni di difficoltà’ e punteggi prestabiliti per ognuna di esse. Questa competizione è stata per noi importantissima per vedere e capire appieno tutti i dettagli e l’applicazione in gara delle nuove regole, consapevoli di dover migliorare e che l’esperienza in campo gara sia fondamentale per riuscirci".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: