Jasmine Verbena punta i Giochi dei Piccoli Stati: "Sarà tra le gare più importanti"

È stato un anno di grandi risultati per Jasmine Verbena. La sincronette sammarinese ha conquistato due argenti ai campionati italiani e, in ambito internazionale, si è messa in evidenza con piazzamenti importanti: 7° posto ai Mondiali (come nell'edizione precedente), doppio 5° agli Europei e 7° posto in Coppa del Mondo. "Sono molto soddisfatta - dice - è stata una stagione intensa, lunga, però devo dire che sia a livello italiano che internazionale è stato tutto molto positivo, sono molto soddisfatta del lavoro che ho fatto. Come alzare l'asticella? Penso semplicemente, in un certo senso, rimanendo con i piedi per terra e allenandosi duramente, questo è. Il 2025 sarà un anno speciale, perché per la prima volta il nuoto artistico è inserito nei Giochi dei Piccoli Stati, quindi quella sicuramente è una delle gare più importanti che dovrò fare. Poi le varie tappe internazionali, europee, mondiali".