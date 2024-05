NUOTO ARTISTICO Jasmine Verbena: settimo posto in Coppa del Mondo

Nuovo appuntamento internazionale per la sammarinese Jasmine Verbena. La sincronette biancoazzurra ha partecipato alla seconda prova di Coppa del Mondo in programma a Parigi. Notevole il miglioramento nel solo tecnico, dove l’atleta sammarinese si è piazzata al 7° posto assoluto con un punteggio di 200.0750. Leggermente sotto il suo standard la prova nel solo libero, nella quale la Verbena ha chiuso in 14esima posizione.

