Jasmine Verbena si conferma nella top ten italiana

Sono arrivate ancora conferme da Jasmine Verbena, in occasione dei Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico che si sono tenuti nel weekend a Riccione. L’atleta biancazzurra, in gara con i colori dello Sport Village Pesaro, ha centrato un buonissimo 8° posto nel solo libero e un 10° posto negli obbligatori. Ottima anche la prestazione nel duo libero, che la Verbena ha affrontato insieme alla nuova compagna Valentina Bisi, in seguito alla decisione di Jasmine Zonzini di ritirarsi dall’attività agonistica.