BASEBALL Jesus Ustariz è un giocatore del San Marino Baseball Prima base venezuelano, nel 2018 ha giocato in Italia con la maglia del Rimini

Il San Marino Baseball comunica l’ingaggio del prima base venezuelano, con passaporto spagnolo, Jesus Alberto Ustariz, 28enne (è un classe ’93) con già buona esperienza di campionato italiano e reduce da una straordinaria stagione in Spagna coi Tenerife Marlins, culminata con la Tripla Corona. Ustariz ha iniziato, appena maggiorenne, nella Summer League venezuelana con l’organizzazione dei Tigers, per poi crescere di anno in anno. In Nazionale spagnola dal 2014 (Europei, batte 333, bronzo), ha poi avuto modo di conoscere l’Italia a partire dal 2018, anno del suo primo campionato in Serie A con la maglia di Rimini. La sua stagione è eccellente e si conclude con un ottimo 340 di media battuta e 28 punti battuti a casa in 28 partite. Nel 2019 è a Nettuno e finisce il campionato con una media di 324 (ma come arrivi in base sale da 445 a 480) e 23 punti battuti a casa in 22 partite. La sua carriera, ottima in Italia, è altrettanto buona in Spagna con la maglia dei Tenerife Marlins de Puerto Cruz, che hanno vinto sette titoli nelle ultime nove stagioni. Nel 2021 i Marlins hanno battuto in finale i Valencia Astros e Ustariz è stato il dominatore della stagione. Per lui Tripla Corona grazie al primo posto in media (593), punti battuti a casa (42) e fuoricampo (12). Il tutto andando strike-out una volta in 22 partite. Ustariz, che prenderà il posto di Sechopoulos (che rimarrà momentaneamente negli Stati Uniti), fa ufficialmente parte del roster per la stagione 2022.

