José Altafini infiamma il dibattito tra sport e politica L'ex calciatore di Milan, Napoli e Juve al centro della polemica tra Repubblica Futura e Segreteria allo Sport.

Da punta centrale al centro di un'accesa polemica. José Altafini, ex attaccante di Milan e Juventus, è stato protagonista del dibattito che ha visto coinvolte Repubblica Futura e Segreteria di Stato allo Sport. L'ex calciatore era stato incaricato come consulente sportivo con lo scopo di individuare talenti sammarinesi nelle comunità all'estero, in particolar modo in quella americana e sudamericana. Sul mandato e sui compensi dovuti a José Altafini è intervenuta Repubblica Futura.

Il partito di opposizione ha criticato l'incarico: “Negli ambienti sportivi ridono, ma intanto lo paghiamo con le nostre tasse e lui, grazie a un'amicizia governativa, si porta a casa 30.000 euro per salutare gli anziani fans nei bar della Repubblica”. Non è tardata la replica della Segreteria di Stato allo Sport che ha spiegato che la delibera non prevedeva 30.000 euro di pagamento, ma solo un tetto massimo di 23.000 euro destinato a spese logistiche di viaggio, vitto e alloggio. Non avendo mai avuto avvio operativo, l’esborso è stato pari a zero e l’interruzione della collaborazione è avvenuta per motivi personali e logistici di Altafini, che ha rinunciato all'incarico e non quindi per revoca. Il tutto rientrava, precisa la Segreteria di Stato, nel rilancio della stragegia internazionale di San Marino.

