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Jose Caguana è nuovo giocatore del San Marino Baseball

di Elia Gorini
17 mar 2026
Jose Caguana è nuovo giocatore del San Marino Baseball

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball, si tratta del catcher venezuelano Jose Caguana. Caguana, che compirà 24 anni il prossimo 5 aprile, ha cominciato nel 2019 in Summer league dominicana, mostrando subito buone doti in battuta e capacità di essere incisivo. Nel 2022 e nel 2023 è con gli Acl Mariners (di Peoria, Arizona), mentre nel 2024 gioca in Singolo A con i Modesto Nuts e in Doppio A con gli Arkansas Travelers. Infine, nel 2025 prosegue il suo percorso con Mariners e Nuts. 




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