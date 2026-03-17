BASEBALL Jose Caguana è nuovo giocatore del San Marino Baseball

Jose Caguana è nuovo giocatore del San Marino Baseball.

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball, si tratta del catcher venezuelano Jose Caguana. Caguana, che compirà 24 anni il prossimo 5 aprile, ha cominciato nel 2019 in Summer league dominicana, mostrando subito buone doti in battuta e capacità di essere incisivo. Nel 2022 e nel 2023 è con gli Acl Mariners (di Peoria, Arizona), mentre nel 2024 gioca in Singolo A con i Modesto Nuts e in Doppio A con gli Arkansas Travelers. Infine, nel 2025 prosegue il suo percorso con Mariners e Nuts.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: