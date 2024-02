WORKSHOP Josefa Idem "Parigi 2024 in un contesto difficile, ma lo sport come sempre vincerà" La plurimedagliata olimpica Josefa Idem a San Marino per un workshop con gli studenti universitari

Josefa Idem è stata ospite dell'Ateneo sammarinese per un workshop dedicato agli studenti del corso di laurea di Ingegneria gestionale l'ex campionessa olimpionica specialità K1 Kayak individuale oro a Sidney 2000, otto partecipazioni per lei ai Giochi a Cinque Cerchi. Mattinata decisamente interessante con gli studenti universitari estremamente partecipativi. Con lei hanno affrontato i temi come l'intelligenza emotiva; gestione delle risorse umane, modalità di percorsi da intraprendere per poter ambire al successo. Josefa Idem ci ha parlato del workshop e delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024.

Intervista Josefa Idem oro Sidney 2000 specialità K1 Kayak



