Judo: argento di Jessica Zannoni in Lussemburgo.

Ai Campionati Europei dei Piccoli Stati di judo in Lussemburgo Jessica Zannoni sale sul secondo gradino del podio. La portacolori del Titano è stata impegnata contro la padrona di casa Monique Kedinger. Jessica Zannoni segna un wazari con un attacco di seoi a sinistra finendo in un attacco dietro, poi gestisce bene tutto il combattimento ma subisce tre sanzioni: la prima per uscita dall'area di combattimento, la seconda per posizione difensiva estrema, la terza a 5 secondi dalla fine sempre per uscita. Dopo il secondo incontro vinto a tavolino la medaglia d’argento le viene consegnata di diritto.

