ANDORRA 2025 Judo: Bogari Massina fuori agli ottavi Termina agli ottavi di finale il cammino di Ciro Bogari Massina nel judo.

Un maledetto secondo per provare a regalarsi un sogno. Tanto bastava ad un battagliero Ciro Bogari Massina per continuare la propria esperienza nel torneo di judo ai Giochi, categoria -81kg maschile. Il judoka sammarinese, accompagnato dal tecnico Giovanni Troia, é sceso sul tatami contro Meier, atleta del Liechtenstein per gli ottavi di finale.

Un combattimento intenso, con tentativi di attacchi da una parte e dall’altra. Poi, a una manciata di secondi dalla fine, Ciro si é ritrovato da una lotta in piedi ad una lotta a terra. A un secondo dalla fine, come detto, Meier lo ha costretto all’immobilizzazione vincendo così per ippon. Una frazione in più e si sarebbe andati al golden score. Il successivo ko dello stesso Meier ha infranto i sogni di ripescaggio: termina così il cammino di Bogari Massina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: