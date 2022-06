Judo, Europei Veterani: oro per Jessica Zannoni

Judo, Europei Veterani: oro per Jessica Zannoni.

Jessica Zannoni ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Europei Veterani di Judo in programma in Grecia. La judoka sammarinese ha vinto la categoria 78kg F3 superando in finale l'italiana Lara Battistella.

